Глебов: если нужно будет пересмотреть контракт, пойдём навстречу руководству «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о возможном пересмотре контрактов футболистов.



«Ну, пусть пересматривают. Такие реалии сейчас. Поэтому, если понадобится что-то пересмотреть, пусть пересматривают. Пойдём навстречу руководству, если это нужно будет.



Мы внизу таблицы и уступаем тем командам, в которых остались легионеры? Это отговорки. Надо играть. Неважно, уехали пять или шесть человек. Есть свои футболисты, которые также проходили сборы, также тренируются и также ходят на теорию. Поэтому считаю, что это вообще не проблема», — приводят слова Глебова «Известия».



«Ростов» в 21 матче набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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