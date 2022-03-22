«Барселона» хочет пригласить «Рому» на предсезонный товарищеский турнир – Кубок Гампера

Руководство «Барселоны» занимается составлением планов на следующую предсезонку и уже закрыла два тура, которые пройдут в Австралии и США, теперь настал черёд и ежегодного турнира – Кубок Гампера.

Как отмечает Sport.es, с высокой долей вероятности, соперником каталонцев по этому 57-му розыгрышу турнира станет итальянская «Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью. Встреча состоится на «Камп Ноу» 6 или 7 августа.

Напомним, в матче 29 тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:0.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико».

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