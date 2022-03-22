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«Манчестер Сити» ищет нового полузащитника для замены Фернандиньо

«Манчестер Сити» ищет нового полузащитника для замены Фернандиньо
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«Манчестер Сити» изучает трансферный рынок для подписания нового полузащитника в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, полузащитник «горожан» Фернандиньо ещё не принял окончательного решения касательно своего будущего в клубе. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет сохранить игрока, но окончательное решение остаётся за бразильцем. Ранее возможным кандидатом на замену Фернандиньо назывался полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс.

Напомним, Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтёра» за € 40 млн. С тех пор он провёл за «горожан» 373 встречи, в которых забил 25 голов и отдал 32 результативные передачи, получив 86 жёлтых карточек и трижды удалившись.

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