«Манчестер Юнайтед» заинтересован в нападающем «Эвертона» Ришарлисоне

Нападающий «Эвертона» бразилец Ришарлисон интересен «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.



По информации источника, этим переходом «красные дьяволы» планируют усилить свою атакующую линию, так как будущее Роналду под вопросом, а Эдинсон Кавани, как ожидается, уйдёт из клуба летом. Трансфер Ришарлисона восполнил бы пробел в линии нападения для нового главного тренера «Манчестер Юнайтед».



Но даже если «Эвертон» вылетит в Чемпионшип по итогам этого сезона, манкунианцам придётся заплатить внушительную сумму за трансфер бразильца.



Одержав победу в перенесённом матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:0), прошедшем 18 марта, «Эвертон» прервал серию из четырёх поражений, набрал 25 очков за 27 матчей и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.