Матюиди: я удивлён, что Дибала уходит. «Ювентусу» будет нелегко его заменить

Экс-игрок «Ювентуса» Блез Матюиди прокомментировал решение нападающего Пауло Дибалы покинуть туринский клуб.



«Я в хороших отношениях с Пауло, я слышал новости, но ещё не разговаривал с ним. Он отличный футболист и прекрасный человек. Я удивлён его уходом, будет нелегко заменить его и найти другого игрока его уровня. За эти годы он добился выдающихся результатов, и я уверен, что он найдёт клуб, который позволит ему добиваться успехов и совершенствоваться. Это трудно принять, но нужно иметь силы, чтобы перевернуть страницу», — цитирует Матюиди Football Italia.



Летом 2022 года у аргентинского нападающего истекает действующее соглашение с «Ювентусом». В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 40 млн.

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