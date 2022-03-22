FA осталась недовольна после того, как четвертьфиналы Кубка Англии были показаны в России

Футбольная ассоциация была возмущена тем, что четвертьфиналы Кубка Англии в выходные транслировались в прямом эфире в России. У неё также есть опасения, что предстоящие товарищеские матчи сборной Англии тоже могут быть показаны на территории России, сообщает Daily Mail.
Права на трансляцию соревнований в России ранее были проданы IMG. Перед началом матчей Кубка Англии были проведены переговоры с международным медиаагентством, и было предложено приостановить сделку, но впоследствии каждая игра была показана по российскому телевидению.
УЕФА контролирует ситуацию и в настоящее время обсуждает дальнейшие действия. Ассоциации также известно, что трансляции некоторых матчей в России подвергались манипуляциям. Были примеры редактирования с целью вырезать кадры протестов, демонстрации солидарности с Украиной и присутствия флагов Украины на стадионах. Антивоенные сообщения на рекламных щитах также были изменены.
- 22 марта 2022
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