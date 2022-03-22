Орлов — о травме Айртона: Гоцук — хулиган, а судья даже штрафной не назначил. Ну как так?

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об эпизоде с травмой защитника «Спартака» Айртона в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:1).
«Кержаков в матчах со «Спартаком» завоевал четыре очка. Он сам был нападающий, но оборона у нижегородцев работает как часы. Правда, Гоцук у него хулиган, конечно. Это подлость, когда ты продолжаешь вести ногу с шипами. Ты же видишь, куда твоя нога идёт после удара. Оказывается, Перейра дал судьям команду, что если игрок ударил по мячу, то происходящее дальше уже не волнует. Судьи сами не играли в футбол. Они учили правила, были хорошими учениками, отличниками. Но надо понимать суть игры и видеть, когда умышленно бьют. Кажется, судья в том эпизоде даже штрафной не назначил, а Айртон травму получил. Ну как так?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 22 марта 2022
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