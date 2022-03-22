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В сборной Италии выявлено два случая заражения коронавирусом перед стыками ЧМ-2022

В сборной Италии выявлено два случая заражения коронавирусом перед стыками ЧМ-2022
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Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте объявила, что два сотрудника национальной команды заразились коронавирусом.

Заболевшие представители персонала сборной Италии были отправлены на самоизоляцию. Футболисты, находящиеся в расположении национальной команды Италии, пройдут дополнительное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Напомним, 24 марта сборная Италии сыграет в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года с национальной командой Северной Македонии. В случае победы подопечные Роберто Манчини выступят в финальной стыковой игре с победителем пары Португалия — Турция. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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