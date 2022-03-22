Златан Ибрагимович: нахожусь в небольшой панике, когда думаю о завершении карьеры

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что испытывает панику, когда думает о завершении профессиональной карьеры.



«Я нахожусь в небольшой панике, когда думаю о перспективе завершения карьеры. Конечно, я буду продолжать играть как можно дольше, пока могу добиваться результатов и не страдать при этом. Хочу завершить карьеру без сожалений, поэтому должен максимально использовать отведённое мне время.



Знаю, что больше никогда не почувствую адреналин, который ощущаю, играя в футбол. Футболисты запрограммированы просыпаться, идти на тренировку, возвращаться домой и отдыхать. Это продолжается по 20-25 лет. Однажды я проснусь и ничего не запланирую. Это будет странное чувство», — приводит слова Ибрагимовича Goal.com.

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