Златан Ибрагимович: нахожусь в небольшой панике, когда думаю о завершении карьеры
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что испытывает панику, когда думает о завершении профессиональной карьеры.
«Я нахожусь в небольшой панике, когда думаю о перспективе завершения карьеры. Конечно, я буду продолжать играть как можно дольше, пока могу добиваться результатов и не страдать при этом. Хочу завершить карьеру без сожалений, поэтому должен максимально использовать отведённое мне время.
Знаю, что больше никогда не почувствую адреналин, который ощущаю, играя в футбол. Футболисты запрограммированы просыпаться, идти на тренировку, возвращаться домой и отдыхать. Это продолжается по 20-25 лет. Однажды я проснусь и ничего не запланирую. Это будет странное чувство», — приводит слова Ибрагимовича Goal.com.
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