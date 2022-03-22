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«Реал» интересуется хавбеком дортмундской «Боруссии» Беллингемом

«Реал» интересуется хавбеком дортмундской «Боруссии» Беллингемом
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает журналист Рамон Альварес на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, в услугах 18-летнего футболиста заинтересован «Реал». Ряд других клубов также интересуется Беллингемом, однако в немецкой команде предпочтут провести переговоры о возможном трансфере именно с «Реалом».

В текущем сезоне Беллингем принял участие в 25 встречах немецкой Бундеслиги, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Полузащитник стал игроком немецкого клуба летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 23 млн, а сейчас его стоимость оценивается в € 70 млн. С 2020 года Беллингем вызывается в сборную Англии.

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