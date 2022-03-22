В «ПСЖ» летом хотят расстаться с Рамосом
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В «Пари Сен-Жермен» не рассчитывают на услуги защитника Серхио Рамоса. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс.
По информации инсайдера, парижане хотят сообщить испанцу о его уходе в ближайшее время. При этом клуб активно ищет на замену Серхио более молодого игрока оборонительной линии.
Ранее стало известно, что Рамоса и нападающего «ПСЖ» Неймара не устроило поведение болельщиков парижан на матче 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0), во время которого они освистывали игроков.
35-летний Рамос в прошлое летнее трансферное окно перешёл во французскую команду на правах свободного агента. Соглашение Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 8 млн.
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