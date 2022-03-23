52-летний главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прошёл собеседование в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» надеется принять решение по главному тренеру до конца следующего месяца и объявить о назначении как можно скорее после окончания сезона. Клуб до этого момента планирует провести ещё несколько собеседований с другими специалистами.

Также сообщается, что нынешний наставник «Челси» Томас Тухель больше не считается приемлемым вариантом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков в 29 встречах и занимает шестое место в турнирной таблице.