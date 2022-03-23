Поль Погба не исключил возможность перехода в «ПСЖ»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба прокомментировал информацию о возможном переходе в «Пари Сен-Жермен».
«Почему бы и нет? Всегда приятно играть в клубе с товарищами по сборной. Не знаю, случится ли это с «Манчестер Юнайтед» или с другим клубом, но я хочу выигрывать трофеи», — приводит слова Погба Le Figaro.
Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. С 2012 по 2016 год Погба выступал в составе итальянского «Ювентуса», с которым доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году.
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