Файзулин: «Зенит» остаётся главным фаворитом РПЛ, думаю, должен «закрыть» сезон

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги и главном фаворите нынешнего розыгрыша.
«Мне кажется, легионеры стали чуть послабее, но, повторюсь, говорить о стремительном падении я бы не стал. Скорее всего, уровень серьёзно понизится летом, когда разъедутся иностранцы. Те, кто не уехал сейчас, наверняка покинут Россию после окончания сезона, если ничего не изменится. Тогда и чемпионат будет послабее.
Так-то российский футбол развивается, появились хорошие стадионы, становятся качественнее поля. Порой смотришь ретроматчи и диву даёшься – неужели можно было играть на таких болотах? Но, конечно, когда в клубах были сильные иностранцы и вкладывались другие деньги, играли парни другого уровня. Сейчас они тоже есть, но, по ощущениям, их стало меньше.
«Зенит» однозначно остаётся главным фаворитом чемпионата и, думаю, должен закрыть сезон», — цитирует Файзулина Bobsoccer.
- 23 марта 2022
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