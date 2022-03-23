Юрий Сёмин прокомментировал решение не расширять РПЛ до 18 команд

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) отказаться от расширения РПЛ до 18 команд.

«Если РФС не принял решение о расширении РПЛ, наверное, для этого были какие-то основания. В первую очередь — спортивный принцип», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 23 марта, на заседании исполкома РФС было принято решение отказаться от расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Также было отклонено предложение клубов РПЛ о моратории на вылет из лиги в текущем сезоне. Если бы комитет организации утвердил изменения, то по итогам сезона-2021/2022 из Высшей лиги не вылетела бы ни одна команда. На данный момент, согласно регламенту, из РПЛ вылетают две команды, занявшие последние места. Клубы, расположившиеся на 13-м и 14-м местах, попадают в стыковые матчи.

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