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Юрий Сёмин прокомментировал решение не расширять РПЛ до 18 команд

Юрий Сёмин прокомментировал решение не расширять РПЛ до 18 команд
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) отказаться от расширения РПЛ до 18 команд.

«Если РФС не принял решение о расширении РПЛ, наверное, для этого были какие-то основания. В первую очередь — спортивный принцип», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 23 марта, на заседании исполкома РФС было принято решение отказаться от расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Также было отклонено предложение клубов РПЛ о моратории на вылет из лиги в текущем сезоне. Если бы комитет организации утвердил изменения, то по итогам сезона-2021/2022 из Высшей лиги не вылетела бы ни одна команда. На данный момент, согласно регламенту, из РПЛ вылетают две команды, занявшие последние места. Клубы, расположившиеся на 13-м и 14-м местах, попадают в стыковые матчи.

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