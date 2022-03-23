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Кроос: матч с «Барселоной» нужно забыть. «Реал» был бандой неудачников

Кроос: матч с «Барселоной» нужно забыть. «Реал» был бандой неудачников
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что тяжело перенёс поражение в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4).

«Тот вечер нужно забыть. Мы были бандой неудачников. После матча появился врач и сказал, что я должен пройти допинг-контроль. Пике и Жорди Альба тоже были там. Мы не разговаривали. Мы с Винисиусом были неудачниками. Было очень горько. После первого пропущенного мяча игра проходила только на одной стороне, это разочаровало. Мы не показали своей силы до самого конца», — приводит слова Крооса Sport.es.

После 29 туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. В активе «Королевского клуба» 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице, сыграв при этом на один матч меньше. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

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