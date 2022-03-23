Рикельме — о Месси: лучший футболист мира сыграет на стадионе «Боки». Это наслаждение
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси в национальной команде.
«Лучший футболист мира сыграет на стадионе «Боки Хуниорс». Это наслаждение, это прекрасно. Когда сборная обратилась к нам, мы сказали, что для нас это роскошная возможность. Увидеть Месси на «Бомбонере» будет просто прекрасно, мы получим удовольствие», — цитирует Рикельме Ole.
Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. С 2005 года Месси вызывается в национальную команду Аргентины.
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