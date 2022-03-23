Гави и Араухо отклонили третье предложение «Барселоны» о продлении контракта

Игроки «Барселоны» Рональд Араухо и Гави не могут договориться о новом контракте с каталонским клубом, сообщает Marca.



По информации источника, сине-гранатовые хотят сохранить футболистов, поэтому предложили им новые контракты на улучшенных условиях. Отмечается, что это уже третье предложение «Барсы», тем не менее Араухо и Гави недовольны условиями в соглашениях, поэтому отказались продлевать свои контракты, которые истекают летом 2023 года.



23-летний Араухо перешёл в «Барселону» летом 2018 года. В нынешнем сезоне уругвайский защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забив четыре гола.



17-летний Гави — воспитанник «Бетиса». Он оказался в академии «Барселоны» в 2015 году. В нынешнем сезоне испанский полузащитник в 36 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал пять голевых передач.

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