Гави и Араухо отклонили третье предложение «Барселоны» о продлении контракта

Игроки «Барселоны» Рональд Араухо и Гави не могут договориться о новом контракте с каталонским клубом, сообщает Marca.
По информации источника, сине-гранатовые хотят сохранить футболистов, поэтому предложили им новые контракты на улучшенных условиях. Отмечается, что это уже третье предложение «Барсы», тем не менее Араухо и Гави недовольны условиями в соглашениях, поэтому отказались продлевать свои контракты, которые истекают летом 2023 года.
23-летний Араухо перешёл в «Барселону» летом 2018 года. В нынешнем сезоне уругвайский защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забив четыре гола.
17-летний Гави — воспитанник «Бетиса». Он оказался в академии «Барселоны» в 2015 году. В нынешнем сезоне испанский полузащитник в 36 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал пять голевых передач.
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