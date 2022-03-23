УЕФА получил заявление России о заинтересованности в проведении Евро-2028

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвали дату назначения организатора Евро-2028.

«Россия, Турция и Великобритания совместно с Республикой Ирландия подали заявки на проведение чемпионата Европы в 2028 году. Италия, Россия и Турция подали заявки на проведение турнира в 2032 году.



Футбольные ассоциация Англии, Северной Ирландии, Республики Ирландия, Шотландии и Уэльса представили совместную декларацию о заинтересованности в проведении чемпионата Европы 2028 года.



Россия и Турция заявили о своей заинтересованности в проведении Евро-2028 или Евро-2032, в то время как Италия объявила о своём намерении подать заявку на чемпионат 2032 года. Назначение организаторов Евро-2028 и Евро-2032 УЕФА будет произведено в сентябре 2023 года», — говорится в пресс-релизе УЕФА.