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Крыховяк рассказал о реакции «Краснодара» на его желание уйти из клуба

Крыховяк рассказал о реакции «Краснодара» на его желание уйти из клуба
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Полузащитник греческого АЕКа Гжегож Крыховяк рассказал о реакции руководства «Краснодара» на его желание покинуть команду.

«Как в «Краснодаре» отнеслись к моему решению уйти из клуба? С пониманием. Мне жаль владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. Он построил прекрасный футбольный проект, вложив в него много денег, но теперь непонятно, что будет дальше.

После того как я принял решение, мы с «Краснодаром» обсуждали варианты моего продолжения карьеры. Их было немного, трансферное окно на тот момент было открыто в США, Бразилии и Швеции. Речь шла об аренде как минимум до декабря», — цитирует Крыховяка Meczyki.pl.

Напомним, Крыховяк присоединился к греческому клубу 15 марта. Соглашение Крыховяка с АЕКом рассчитано до конца сезона-2021/2022. В России хавбек также выступал за «Локомотив».

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