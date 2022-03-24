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Агент Дзаньоло высказался о будущем полузащитника «Ромы»

Агент Дзаньоло высказался о будущем полузащитника «Ромы»
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Клаудио Вигорелли, агент полузащитника «Ромы» Николы Дзаньоло, прокомментировал будущее своего клиента.

«У нас есть время подумать, спешить некуда. Мы сосредоточены на том, чтобы отлично завершить сезон с «Ромой». Трансферные слухи появляются в прессе круглый год. Игрока уровня Дзаньоло будут связывать с большими клубами постоянно, но на данный момент он игрок «Ромы», — цитирует Вигорелли Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Дзаньоло в 33 матчах нынешнего сезона отметился четырьмя голами и семью голевыми передачами во всех турнирах за «Рому». Текущее соглашение полузащитника с «жёлто-красными» истекает летом 2024 года.

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