Карим Бензема восстановился от травмы, которая заставила пропустить матч с «Барселоной»
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Нападающий «Реала» Карим Бензема полностью восстановился от травмы икроножной мышцы, которая не позволила сыграть в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4), сообщает Marca. По информации источника, форвард сможет сыграть в ближайшей встрече «сливочных» после паузы на игры сборных.
В нынешнем сезоне Бензема забил 30 голов и отдал 12 результативных передач в 33 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах. Он стал лучшим бомбардиром в истории среди французских игроков.
После 29 туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. В следующем туре Примеры «Реал» встретится с «Сельтой». Встреча запланирована на 2 апреля.
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