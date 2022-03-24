В Петербурге реконструируют стадион «Петровский» и прилегающую территорию

В Санкт-Петербурге реконструируют спортивный комплекс «Петровский» и прилегающую к стадиону территорию, информирует «Фонтанка», ссылаясь на свой источник в комитете по инвестициям городского правительства.
Отмечается, что при реконструкции стадиона и прилегающей территории соответствующие ведомства попытаются сохранить историко-культурное наследие, при этом создав современное и комфортное городское пространство.
Стадион «Петровский» будет модернизирован в современный культурно-спортивный комплекс, а вокруг него будет создано мультифункциональное общественное пространство.
Напомним, стадион «Петровский» был построен в 1925 году. В период с 1994 по 2017 год на этой арене проходили домашние матчи «Зенита». Вместимость трибун «Петровского» составляет практически 21 тыс. сидячих мест.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 24 марта 2022
-
11:03
-
11:00
-
10:57
-
10:43
-
10:36
-
10:31
-
10:29
-
10:20
-
10:12
-
10:06
-
10:01
-
09:45
-
09:41
-
09:40
-
09:28
-
09:20
-
09:11
-
08:58
-
08:54
-
08:35
-
08:30
-
08:08
-
08:05
-
07:38
-
07:05
-
06:26
-
04:50
-
04:30
-
03:59
-
03:24
-
03:15
-
02:55
-
02:39
-
02:35
-
02:16