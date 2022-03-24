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В Петербурге реконструируют стадион «Петровский» и прилегающую территорию

В Петербурге реконструируют стадион «Петровский» и прилегающую территорию
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В Санкт-Петербурге реконструируют спортивный комплекс «Петровский» и прилегающую к стадиону территорию, информирует «Фонтанка», ссылаясь на свой источник в комитете по инвестициям городского правительства.

Отмечается, что при реконструкции стадиона и прилегающей территории соответствующие ведомства попытаются сохранить историко-культурное наследие, при этом создав современное и комфортное городское пространство.

Стадион «Петровский» будет модернизирован в современный культурно-спортивный комплекс, а вокруг него будет создано мультифункциональное общественное пространство.

Напомним, стадион «Петровский» был построен в 1925 году. В период с 1994 по 2017 год на этой арене проходили домашние матчи «Зенита». Вместимость трибун «Петровского» составляет практически 21 тыс. сидячих мест.

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