Тренер Турции – о матче с Португалией: интересно узнать, на что мы способны

Главный тренер сборной Турции Штефан Кунц поделился ожиданиями от предстоящего стыкового матча за право попасть на чемпионат мира – 2022 в Катаре, в котором она сыграет с национальной командой Португалии.
«Путь С, конечно, самый трудный. Но прогресс команды, персонала и всей федерации с момента моего приезда даёт надежду. Пока мы очень хотим, чтобы самый важный матч, финал стыков, прошёл в Турции. Было бы интересно узнать, на что мы способны», – цитирует Кунца пресс-служба УЕФА.
Напомним, сборная Португалии по итогам жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 попала в путь С. В полуфинале стыковых матчей португальская команда сыграет с Турцией. Встреча состоится 24 марта. В случае победы сборная Португалии сыграет в финале стыковых матчей с победителем пары Италия — Северная Македония.
- 24 марта 2022
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