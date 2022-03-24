«Рубин» и «Локомотив» оштрафованы за грубую игру

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что орган принял решения в отношении некоторых клубов Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги по итогам прошедших матчей.
«Главный тренер «Динамо» Шварц оштрафован на 20 тыс. рублей за опоздание на флеш-интервью на три минуты.
Принято решение оштрафовать «Локомотив» на 100 тыс. рублей за 6 жёлтых карточек в матче. «Рубин» оштрафован на 100 тыс. рублей за две красные карточки в матче с ЦСКА.
В связи со ст. 93 за систематическое представление старшего тренера Гаранина в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера принято решение оштрафовать футбольный клуб «Енисей» на 500 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 24 марта 2022
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