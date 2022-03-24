«Реал» заинтересован в покупке защитника Мазрауи, которого хочет приобрести «Барселона»
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Руководство «Реала» заинтересовано в приобретении защитника «Аякса» Нуссайра Мазрауи. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, боссы «сливочных» хотят найти защитника, который составит конкуренцию Даниэлю Карвахалю в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что предложение «Барселоны» по контракту для Мазрауи в качестве свободного агента включает некоторые бонусы, чтобы достичь суммы потенциальной зарплаты € 5 млн за сезон. Гарантированная часть оклада составит около € 3,7-4 млн в год.
При этом в переговоры с агентами марокканца включилась и мюнхенская «Бавария». Напомним, в текущем сезоне Мазрауи принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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