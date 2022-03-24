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Швеция — Чехия: текстовая трансляция начнётся в 22:45

Швеция — Чехия: текстовая трансляция начнётся в 22:45
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Сегодня, 24 марта, состоится полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Швеции и Чехии. Команды встретятся на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция). Противостояние начнётся в 22:45 мск.

Победитель пары Швеция — Чехия в финале отбора встретится с Польшей. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В группе отбора на мундиаль Швеция встречалась с командами Испании, Греции, Грузии и Косово. Шведы с 15 очками в 8 играх заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Испании (19).

Чехия же в рамках отбора на турнир встретилась с Бельгией, Уэльсом, Эстонией и Беларусью. Бельгийцы (20) оторвались от чехов на 6 очков и квалифицировались на ЧМ напрямую.

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