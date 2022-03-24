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Агент Уремовича: после 30 июня Филип вернётся в «Рубин». Переход в «Шеффилд» — временный

Агент Уремовича: после 30 июня Филип вернётся в «Рубин». Переход в «Шеффилд» — временный
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Футбольный агент Иван Бошняк, представляющий интересы игрока «Шеффилд Юнайтед» Филипа Уремовича, сообщил, что хорват намерен продолжить выступления в России.

«Филип приостановил соглашение с «Рубином» и подписал контракт с «Шеффилдом» до 30 июня. После этого он вернётся в Россию и вновь станет игроком «Рубина». Договориться было сложно, но, в конце концов, мы всё организовали и успели вовремя. Никогда не было давления на игрока со стороны футбольной федерации. Никакого давления. Мы надеемся, что скоро ситуация закончится. В любом случае переход в «Шеффилд» — только на время», — цитирует агента «Рейтинг Букмекеров».

«Шеффилд» занимает пятое место в Чемпионшипе. «Рубин» набрал 25 очков в 22 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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