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Казахстан победил Молдавию, Эстония сыграла вничью с Кипром в стыковых матчах Лиги наций

Казахстан победил Молдавию, Эстония сыграла вничью с Кипром в стыковых матчах Лиги наций
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Сегодня, 24 марта, на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия) в рамках стыкового матча Лиги наций за место в лиге С сборная Молдавии принимала национальную команду Казахстана. Гости одержали победу – 2:1.

В добавленное к первому тайму время отличился нападающий сборной Молдавии Йон Николэеску, ему ассистировал Иоан-Кэлин Ревенко. На 63-й минуте защитник Казахстана Сергей Малыш сравнял счёт, голевой пас отдал Владислав Васильев. На 79-й минуте автогол забил защитник сборной Молдавии Вячеслав Посмак.

В параллельном матче сборная Эстонии принимала команду Кипра. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена – Лиллекюла» в Таллине (Эстония). Команды сыграли вничью – 0:0.

Ответные встречи состоятся 29 марта. Проигравшие команды вылетят в лигу D.

Лига наций УЕФА. Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
24 марта 2022, четверг. 20:00 МСК
Молдавия
Окончен
1 : 2
Казахстан
1:0 Николэеску – 45+1'   1:1 Малый – 63'   1:2 Посмак – 79' (автогол)
Лига наций УЕФА. Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
24 марта 2022, четверг. 20:00 МСК
Эстония
Окончен
0 : 0
Кипр
Комментарии
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