Казахстан победил Молдавию, Эстония сыграла вничью с Кипром в стыковых матчах Лиги наций

Сегодня, 24 марта, на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия) в рамках стыкового матча Лиги наций за место в лиге С сборная Молдавии принимала национальную команду Казахстана. Гости одержали победу – 2:1.



В добавленное к первому тайму время отличился нападающий сборной Молдавии Йон Николэеску, ему ассистировал Иоан-Кэлин Ревенко. На 63-й минуте защитник Казахстана Сергей Малыш сравнял счёт, голевой пас отдал Владислав Васильев. На 79-й минуте автогол забил защитник сборной Молдавии Вячеслав Посмак.



В параллельном матче сборная Эстонии принимала команду Кипра. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена – Лиллекюла» в Таллине (Эстония). Команды сыграли вничью – 0:0.



Ответные встречи состоятся 29 марта. Проигравшие команды вылетят в лигу D.