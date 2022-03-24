У «МЮ» появились сомнения насчёт кандидатуры тен Хага на пост главного тренера клуба

Руководство «Манчестер Юнайтед» сомневается в необходимости приглашения главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага на пост наставника «красных дьяволов», сообщает Teamtalk со ссылкой на AD.
По информации источника, «МЮ» опасается, что нидерландец не сможет справиться с давлением, которое на него будет оказываться во время работы в клубе.
Ранее стало известно, что руководство «красных дьяволов» провело собеседование с тен Хагом. Специалист задавал вопросы о бюджете «Манчестер Юнайтед» и планах команды на будущее. Тен Хаг выразил надежду, что скоро сможет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.
Сейчас «МЮ» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
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