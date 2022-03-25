Алексис Санчес может покинуть «Интер» в летнее трансферное окно
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Нападающий Алексис Санчес может покинуть «Интер» в летнее трансферное окно, так как не входит в планы клуба, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
В клубе не рассчитывают на чилийца в следующем сезоне, поэтому хотят с ним расстаться. В контракте Санчеса с «Интером», который рассчитан до 2023 года, прописана сумма отступных в размере € 4 млн.
Алексис выступает за миланский клуб с 2020 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 3,5 млн. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А чилиец сыграл в 19 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.
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