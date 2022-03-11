«Интер» готов продать Алексиса Санчеса дешевле € 4 млн

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. «Нерадзурри» всерьёз заинтересованы в продаже чилийца, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, информирует Calciomercato.
Согласно сведениям источника, в контракте Санчеса с «Интером», который рассчитан до 2023 года, прописана сумма отступных в размере € 4 млн. Однако миланский клуб готов расстаться с 33-летним чилийским форвардом и за более скромную сумму.
Алексис выступает за миланский клуб с 2020 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 3,5 млн. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А чилиец сыграл в 19 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.
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