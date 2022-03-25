«Милан» хочет купить шотландского защитника Аарона Хики

Защитник «Болоньи» Аарон Хики может пойти на повышение в летнее межсезонье. На 19-летнего шотландца претендует «Милан», информирует Scottish Sun.
Согласно сведениям источника, в «Милане» впечатлены игрой Хики в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А. Руководство и тренерский штаб «россонери» считают, что Аарон смог бы составить достойную конкуренцию Тео Эрнандесу на позиции левого защитника.
Хики выступает за «Болонью» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне Аарон провёл 27 матчей в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал оценивает его стоимость в € 14 млн. До переезда в Италию Хики выступал исключительно за шотландские клубы. Действующий контракт игрока с «Болоньей» рассчитан до лета 2024 года.
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