Президент Федерации футбола Италии: надеюсь, Манчини останется в сборной

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина поделился мнением о будущем главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в национальной команде.
«Мне искренне жаль наших фанатов. Большая радость, которую мы испытали летом, никуда не делась, но также появилась большая горечь из-за этого поражения. Мы этого не ожидали. Нам нужно понять, что нужно сделать, например, решить проблему нехватки игрового времени у нашей молодёжи.
Я надеюсь, что Манчини останется. Он вместе с нами верен этому проекту, и я надеюсь, что он, как и все итальянцы, сумеет оправиться от этого вылета. Надеюсь, что он останется во главе команды», – цитирует Гравина Football Italia
25 марта состоялся полуфинальный стыковой матч отбора на чемпионат мира – 2022, в котором встретились сборные Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев. Таким образом, итальянцы впервые в своей истории пропускают второй мундиаль подряд. Северная Македония в финале отбора встретится с Португалией.
- 25 марта 2022
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