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На форме «Барселоны» появится логотип управления ООН по делам беженцев

На форме «Барселоны» появится логотип управления ООН по делам беженцев
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На форме «Барселоны» появится логотип управления ООН по делам беженцев, сообщает официальный сайт клуба.

Логотип управления ООН по делам беженцев появится на футболках главных мужской и женской футбольных команд ФК «Барселона», он будет расположен на задней стороне футболки, под номером игрока.

Логотип будет размещён в рамках сотрудничества между фондом «Барселоны» и ООН, по условиям которого клуб будет жертвовать по € 400 тыс. за сезон, а также спортивный инвентарь на сумму около € 100 тыс. за сезон.

В 2006 году соглашение между «Барселоной» и UNICEF представляло собой инновационное спортивное спонсорство на международном уровне. Теперь стороны хотят продвинуться на новом направлении работы с Организацией Объединённых Наций через это новое сотрудничество с управлением ООН по делам беженцев, где основное внимание будет уделено беженцам, особенно детям.

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