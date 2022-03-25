Появилось видео из раздевалки сборной Македонии после победы над Италией в стыках ЧМ

В Сети появилось видео из раздевалки сборной Северной Македонии, которая в полуфинальном стыковом матче отбора на чемпионат мира – 2022 сенсационно обыграла команду Италии (1:0).

На ролике запечатлена бурная радость македонских футболистов:

Напомним, 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Команды встречались на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в игре на 92-й минуте забил Александар Трайковски. Северная Македония в финале отбора встретится с Португалией, которая обыграла Турцию (3:1).

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