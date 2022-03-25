Кулибали: Сенегал не будет сфокусирован только на Салахе — сосредоточимся на всех игроках

Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался в преддверии матча отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Египта и Сенегала.
Встреча пройдёт на Международном стадионе в Каире, где 3 года назад прошёл финальный матч Кубка африканских наций 2019 года. Тогда сборная Сенегала уступила сборной Алжира со счётом 0:1.
«Финал Кубка африканских наций 2019 года был очень сложным матчем для нас. Я смотрел его с трибун, и когда я вышел на стадион, я вспомнил этот матч. Все в команде это знают, и это оказывает на нас большое давление, которое побуждает нас взять реванш и победить на этом поле, несмотря ни на что. Мы приложим все усилия, чтобы преодолеть это давление.
Мы готовы к матчу, тем более что мы встречались с Египтом после финала Кубка африканских наций. Сейчас мы лучше подготовлены, прошло много времени. Я много играл против Салаха с тех пор, как он был в Риме. Для меня Салах и Мане — главные сильные стороны обеих команд.
Мы не будем фокусироваться только на Салахе, мы сосредоточимся на всех игроках. Постараемся не пропустить ни одного гола и постараемся использовать возможности, чтобы забить», — приводит слова сенегальца Goal.
- 25 марта 2022
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:28
-
15:27
-
15:26
-
15:18
-
15:08
-
14:52
-
14:52
-
14:40
-
14:30
-
14:16
-
14:06
-
14:01
-
13:41
-
13:40
-
13:39
-
13:30
-
13:17
-
13:16
-
13:12
-
13:11
-
13:09
-
12:58
-
12:30
-
12:23
-
12:21
-
11:59
-
11:58
-
11:43
-
11:41
-
11:38