Кулибали: Сенегал не будет сфокусирован только на Салахе — сосредоточимся на всех игроках

Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался в преддверии матча отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Египта и Сенегала.

Встреча пройдёт на Международном стадионе в Каире, где 3 года назад прошёл финальный матч Кубка африканских наций 2019 года. Тогда сборная Сенегала уступила сборной Алжира со счётом 0:1.

«Финал Кубка африканских наций 2019 года был очень сложным матчем для нас. Я смотрел его с трибун, и когда я вышел на стадион, я вспомнил этот матч. Все в команде это знают, и это оказывает на нас большое давление, которое побуждает нас взять реванш и победить на этом поле, несмотря ни на что. Мы приложим все усилия, чтобы преодолеть это давление.

Мы готовы к матчу, тем более что мы встречались с Египтом после финала Кубка африканских наций. Сейчас мы лучше подготовлены, прошло много времени. Я много играл против Салаха с тех пор, как он был в Риме. Для меня Салах и Мане — главные сильные стороны обеих команд.

Мы не будем фокусироваться только на Салахе, мы сосредоточимся на всех игроках. Постараемся не пропустить ни одного гола и постараемся использовать возможности, чтобы забить», — приводит слова сенегальца Goal.