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Швайнштайгер: Северная Македония — сильная команда. Португалии стоит остерегаться

Швайнштайгер: Северная Македония — сильная команда. Португалии стоит остерегаться
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер отреагировал на сенсационный вылет сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинальной игре отбора к ЧМ-2022.

«Хорошо, похоже, вчера мне не слишком повезло с выбором. Италия, извини! Северная Македония также обыграла Германию в прошлом году… сильная команда. Португалии стоит остерегаться», — написал Швайнштайгер в своём «твиттере».

25 марта состоялся полуфинальный стыковой матч отбора на чемпионат мира – 2022, в котором встретились сборные Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев. Таким образом, итальянцы впервые в своей истории пропускают второй мундиаль подряд. Северная Македония в финале отбора встретится с Португалией.

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