Британский журналист призвал Уэльс и Шотландию отдать Украине свою путёвку на ЧМ-2022

Журналист издания The Telegraph Джим Уайт призвал сборные Уэльса и Шотландии «отойти в сторону» и отдать свою путёвку на чемпионат мира – 2022 национальной команде Украины. Напомним, эти сборные попали в один путь стыковых матчей отбора.

«Гарет Бэйл из Уэльса и Эндрю Робертсон из Шотландии должны отказаться от своей мечты о чемпионате мира, ведь все хотят, чтобы Андрей Ярмоленко и его Украина приняли участие в мировом первенстве.

Уэльс и Шотландия должны отойти в сторону и пропустить Украину на чемпионат мира, как бы тяжело это ни было. Стыковые матчи с Украиной, находящейся в тяжёлом положении, — это моральная головоломка для Уэльса и Шотландии. Эти сборные становятся антагонистами, которые стремятся погасить редкий огонёк надежды в нации, переживающей столь сложный период.

Украина на чемпионате мира в Катаре — это то, чего сейчас хочет весь мир. А для Уэльса и Шотландии это проблема. Они обременены редкой возможностью попасть на ЧМ. Но в то же время самым мудрым курсом для обеих сборных было бы решение остаться в стороне и позволить Украине автоматически выйти на ЧМ», — написал Уайт в своём материале в The Telegraph.

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