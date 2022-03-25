Сафонов: с Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о работе с предыдущим наставником кубанцев Даниэлем Фарке.

«С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории. Это был первый тренер, который так основательно подходил к тактической подготовке. Была куча идей, тактических заготовок, у нас убрали рамки, дали нам творить.



Мы приехали со сборов, провели собрание, где он сказал, что тяжёлая ситуация, закрываются границы, невозможно видеться с семьёй. Сказал, что вынужден покинуть нас», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 2 марта главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост. Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию. Вместе со специалистом российский клуб покинули его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года. Под руководством специалиста клуб не провёл ни одной официальной игры.