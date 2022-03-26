Гана и Нигерия не выявили победителя в первом очном матче отбора на чемпионат мира

Сегодня, 26 марта, состоялся первый матч в рамках двухраундового противостояния африканского отбора на чемпионат мира между сборными Ганы и Нигерии. Команды играли на стадионе «Баба Яра» в Кумаси (Гана). Встреча завершилась со счётом 0:0.

На 77-й минуте нигерийский полузащитник Одженекаро Этебо забил гол, однако он был отменён после просмотра видеоповтора. Спустя минуту нигериец получил жёлтую карточку.

Ответный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 22:30 по мск.



В третьем раунде отбора принимают участие 10 команд, среди которых Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Пары сыграют по два матча: дома и в гостях. Пять победителей примут участие в чемпионате мира.