Реми Кабелла: мне было очень хорошо в «Краснодаре». Я опустошён

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился эмоциями от ухода из российской команды.
«Мне было очень хорошо в «Краснодаре». Я хорошо ладил со всеми, от президента до поваров. В идеале я хотел бы уйти, выиграв титул или попав в еврокубки. Но обстоятельства сделали это невозможным. Я опустошён. Мы отправляли друг другу сообщения, но хотелось бы попрощаться со всеми лично, пожать руки. Надеюсь, однажды мы ещё увидимся», — приводит слова хавбека So Foot.
Реми Кабелла перешёл в «Краснодар» летом 2019 года из французского «Сент-Этьена». За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 31-летнего полузащитника четыре матча за национальную сборную Франции. 9 марта текущего года Кабелла расторг контракт с «Краснодаром».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 26 марта 2022
-
10:07
-
09:51
-
09:50
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
09:22
-
08:35
-
08:01
-
06:08
-
04:57
-
04:30
-
02:52
-
02:50
-
02:04
-
01:47
-
01:39
-
01:12
-
01:12
-
00:49
-
00:33
-
00:25
-
00:17
-
00:08
-
00:00
- 25 марта 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:14
-
22:46
-
22:45
-
22:31