Реми Кабелла: мне было очень хорошо в «Краснодаре». Я опустошён

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился эмоциями от ухода из российской команды.



«Мне было очень хорошо в «Краснодаре». Я хорошо ладил со всеми, от президента до поваров. В идеале я хотел бы уйти, выиграв титул или попав в еврокубки. Но обстоятельства сделали это невозможным. Я опустошён. Мы отправляли друг другу сообщения, но хотелось бы попрощаться со всеми лично, пожать руки. Надеюсь, однажды мы ещё увидимся», — приводит слова хавбека So Foot.



Реми Кабелла перешёл в «Краснодар» летом 2019 года из французского «Сент-Этьена». За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 31-летнего полузащитника четыре матча за национальную сборную Франции. 9 марта текущего года Кабелла расторг контракт с «Краснодаром».

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