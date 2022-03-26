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Дешам: Франция не очень довольна, что забила Кот-д’Ивуару только в компенсированное время

Дешам: Франция не очень довольна, что забила Кот-д’Ивуару только в компенсированное время
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Кот-д’Ивуаром (2:1) в товарищеском матче.

«Во втором тайме у нас были хорошие моменты, надо было забивать раньше. Мы не очень довольны, что забили только в компенсированное время, но оно тоже является частью игры. Как для товарищеского матча, у нас появилось много вещей, которые нужно проанализировать и исправить. Хорошо, что такие матчи проводятся раньше, чем турниры, которые ждут нас этим летом и особенно в конце года», — цитирует Дешама L’Equipe.

Напомним, сборная Франции напрямую отобралась в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Национальная команда заняла первое место в группе D, набрав 18 очков. На втором месте финишировала сборная Украины, набрав 12 очков.

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