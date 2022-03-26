Мама Манчини: вызвала бы Балотелли в сборную Италии

Марианна Пуоло, мама главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, прокомментировала поражение команды от Северной Македонии (0:1) в матче стыкового турнира ЧМ-2022.
«Всё могло сложиться лучше, но это футбол. Иногда всё идёт не по плану. Матч был не в руках сборной Италии, в атаке были проблемы. Я бы вызвала Балотелли, потому что он обладает физической силой, и никто не может остановить его у ворот. У соперника был лишь один удар, и, возможно, Доннарумма мог бы спасти команду, но сейчас об этом уже бесполезно говорить», — приводит слова Пуоло Football Italia со ссылкой на Radiouno.
Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в чемпионате мира в России, а теперь пропустят мундиаль в Катаре.
- 26 марта 2022
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