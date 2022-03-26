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Лидер ФНЛ «Оренбург» разгромно проиграл «Краснодару-2»

Лидер ФНЛ «Оренбург» разгромно проиграл «Краснодару-2»
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В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

За «Краснодар-2» голы забили футболисты Богдан Рейхмен, Олакунле Олусегун, Рустам Халназаров и Алекс Мацукатов, оформивший дубль. В составе «Оренбурга» голами отметились полузащитник Сергей Бреев и Владимир Полуяхтов. На 62-й минуте Бреев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Через 9 минут защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков также был вынужден покинуть поле из-за второй жёлтой карточки.

«Краснодар-2» набрал 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Оренбург» (59) — на 1-м месте.

В других матчах тура Футбольной национальной лиги «Енисей» обыграл «Факел» (2:1), «Велес» одолел «Олимп-Долгопрудный» (1:0), а липецкий «Металлург» уступил «Спартаку-2» (2:3).

ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
26 марта 2022, суббота. 14:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Рейхмен – 3'   2:0 Олусегун – 9'   2:1 Бреев – 61'   2:2 Полуяхтов – 69'   3:2 Мацукатов – 71'   4:2 Мацукатов – 80'   5:2 Халназаров – 88'
Удаления: нет / Бреев – 62', Сиваков – 71'
ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
26 марта 2022, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Окладников – 32'   2:0 Раздорских – 57'   2:1 Дядюн – 83'
Удаления: нет / Магаль – 59'
ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
26 марта 2022, суббота. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 0
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
1:0 Кертанов – 15'
ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
26 марта 2022, суббота. 14:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
3 : 2
Металлург Лп
Липецк
1:0 Шильцов – 18'   2:0 Шильцов – 51'   3:0 Шитов – 73'   3:1 Ахвледиани – 81'   3:2 Герчиков – 82'
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