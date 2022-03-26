Лидер ФНЛ «Оренбург» разгромно проиграл «Краснодару-2»

В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
За «Краснодар-2» голы забили футболисты Богдан Рейхмен, Олакунле Олусегун, Рустам Халназаров и Алекс Мацукатов, оформивший дубль. В составе «Оренбурга» голами отметились полузащитник Сергей Бреев и Владимир Полуяхтов. На 62-й минуте Бреев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Через 9 минут защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков также был вынужден покинуть поле из-за второй жёлтой карточки.
«Краснодар-2» набрал 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Оренбург» (59) — на 1-м месте.
В других матчах тура Футбольной национальной лиги «Енисей» обыграл «Факел» (2:1), «Велес» одолел «Олимп-Долгопрудный» (1:0), а липецкий «Металлург» уступил «Спартаку-2» (2:3).
- 26 марта 2022
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