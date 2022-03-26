«Бавария» заинтересована в подписании защитника «Интера»

Защитник миланского «Интера» Дензел Думфрис может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 25-летнего игрока заинтересована мюнхенская «Бавария», сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, немцы ищут нового крайнего защитника. Руководству «Баварии» очень нравится идея подписания Думфриса.



Нидерландец выступает за «Интер» с 2021 года, куда перешёл из ПСВ за € 13,7 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.



В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Думфрис сыграл в 25 матчах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. С 2018 года защитник вызывается в сборную Нидерландов.

Новость по теме «Бавария» продвинулась в переговорах по трансферу Гравенберха