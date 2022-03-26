«Бавария» заинтересована в подписании защитника «Интера»
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Защитник миланского «Интера» Дензел Думфрис может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 25-летнего игрока заинтересована мюнхенская «Бавария», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, немцы ищут нового крайнего защитника. Руководству «Баварии» очень нравится идея подписания Думфриса.
Нидерландец выступает за «Интер» с 2021 года, куда перешёл из ПСВ за € 13,7 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Думфрис сыграл в 25 матчах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. С 2018 года защитник вызывается в сборную Нидерландов.
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