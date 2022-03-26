Глебов: задаюсь вопросом, зачем людям столько сахара? Ложками есть?
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Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов прокомментировал ситуацию в стране.
«В жизни почти ничего не изменилось. Тренируемся, готовимся. Нам, футболистам, вообще грех жаловаться на повышение цен. Читаю новости про сахар. Валерий Георгиевич, видимо, что-то знал. Я задаюсь вопросом: зачем людям столько сахара? Ложками есть?» — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
22-летний Глебов выступает за донскую команду с января 2019 года, в настоящее время являясь её капитаном. В нынешнем сезоне полузащитник в 21 матче Российской Премьер-Лиги забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету один матч в Кубке России без результативных действий.
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