Гол Бийола на 90+1-й минуте принёс Словении ничью в товарищеском матче с Хорватией
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Сегодня, 26 марта, на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар) в рамках товарищеского матча встречались сборные Хорватии и Словении. Команды сыграли вничью — 1:1.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличился нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич, ему ассистировал Дуе Чалета-Цар. В добавленное ко второму тайму время словенский полузащитник Яка Бийол, который выступает за ЦСКА, забил ответный мяч, голевой пас отдал Беньямин Вербич.
В нынешнем сезоне Бийол забил один гол и отдал три результативные передачи в 21 матче Российской Премьер-Лиги. Соглашение словенца с российской командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.
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