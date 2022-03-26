«Барселона» достигла предварительной договорённости с Левандовским о переходе

«Барселона» достигла предварительной договорённости с польским нападающим Робертом Левандовским о переходе. Испанскому клубу осталось договориться о трансфере игрока с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает Sport Italia в «Твиттере».

Соглашение 33-летнего Левандовского и мюнхенского клуба истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает польского форварда в € 50 млн.



В нынешнем сезоне Левандовски в 37 матчах во всех турнирах забил 45 голов и отдал четыре результативные передачи.



Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность трансфера поляка за € 50 млн, но в крайнем случае готова увеличить сумму до € 60 млн. Также ранее появилась информация, что клуб готов превысить зарплатный лимит для подписания поляка.

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