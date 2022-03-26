Президент «Барселоны» Лапорта высказался о разгроме «Реала» в «эль класико»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о разгромной победе в матче 29-го тура испанской Примеры с «Реалом» (0:4).



«Я хотел проживать такие моменты, как на «Сантьяго Бернабеу», и не только из-за голов, но и из-за того, как мы играли. Это понравилось мне больше.



Этот матч напомнил мне победу со счётом 6:2, а также другие матчи с «Реалом»: 5:0 в 1974-м, 5:0 на «Камп Ноу». Это было настоящее представление.



Я поблагодарил Хави. Он хорошо работает. Он позволил болельщикам пережить исторический момент, получить дозу радости. Хави вернул команде фирменный стиль, который делает нас великими.



Если бы мы пригласили Хави раньше, кто знает, чего бы мы добились, подписали бы мы зимой тех же игроков или нет. Мы на правильном пути, но нельзя сказать, что вся работа выполнена», — цитирует Лапорту El Periodico.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

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